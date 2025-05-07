Вечером 9 мая пензенцам предлагают рассредоточиться по городу

07.05.2025 | 10:41

После салюта, который в День Победы устроят над Сурой у «Ростка», пензенцы смогут добраться до дома на 55 выделенных автобусах. Однако в целях безопасности людям лучше не сосредотачиваться в центре города, заявил глава Пензы Олег Денисов на пресс-конференции во вторник, 6 мая.

«Транспорт будет обязательно, цены повышаться не будут, вечером люди будут развезены [из центра]. Но я обращу внимание, что у нас 11 точек, поэтому [посмотреть салют можно] в любом удобном месте», - подчеркнул он.

9 мая салют у «Ростка» продлится полчаса, а те, что запланированы на Западной Поляне, в Арбекове (у стелы в сквере 40-летия Победы) и Терновке (на территории школы № 20), - 15 минут. При этом у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове будет «фейерверочный показ», а не высотный салют.

Залпы со смотровой площадки на ул. Мира можно будет увидеть с Юбилейной площади, где установят звуковое оборудование. Горожане услышат слова Левитана и подборку музыкальных композиций, посвященных Великой Отечественной войне.

Также фейерверки запустят с крыш новых домов на ул. Бутузова, Минской, Попова, Июльской (поселок Мичуринский), Карпинского, Измайлова/Ангарской и в Спутнике.

Все салюты начнутся в одно время - 21:45.

«Нам желательно, чтобы люди все-таки рассредоточились по городу. Фейерверки все большие, музыкальные, интересные. Да, центр всегда являлся и будет являться местом притяжения, но в целях безопасности мы должны понимать, что 11 точек по городу - с любого удобного места для жителей», - подчеркнул Олег Денисов.