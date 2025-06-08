Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 июн 2025|12:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |

Общество

В регионе утвердят новый стандарт транспортного обслуживания

Печать
Telegram

В Пензенской области собираются утвердить региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2025-2029 годы. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Стандарт охватит перевозки пассажиров автобусами и троллейбусами. В частности, он устанавливает нормативное расстояние пешеходной доступности остановок: от многоэтажек - 500 м, от частных домов - 800 м.

До 2029 года в регионе собрались увеличить долю населения, которая сможет получать информацию о прибытии транспорта на остановку, в том числе с помощью мобильного приложения, до 97%.

Стандарт предполагает, что автобусами и троллейбусами жители области могут пользоваться в любое время суток согласно расписанию перевозчика.

Устанавливается и количество рейсов, которые компания не выполнила в течение года, нарушив договор, расписание или маршрут, - не более 7%.

Стандарт предусматривает также максимальную наполняемость автобусов и троллейбусов - 4 человека на 1 кв. м свободной площади, предусмотренной для стоящих пассажиров.

В регионе намерены постепенно увеличить количество транспорта, где проезд можно оплатить безналичным способом. Так, в 2025-м таким оборудованием должны быть оснащены 64% автобусов и троллейбусов, в 2026-м - 67%, в 2027-м - 70%, в 2028-м - 73%, в 2029-м - 76%.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте