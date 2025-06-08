В регионе утвердят новый стандарт транспортного обслуживания

08.06.2025 | 09:56

В Пензенской области собираются утвердить региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2025-2029 годы. Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Стандарт охватит перевозки пассажиров автобусами и троллейбусами. В частности, он устанавливает нормативное расстояние пешеходной доступности остановок: от многоэтажек - 500 м, от частных домов - 800 м.

До 2029 года в регионе собрались увеличить долю населения, которая сможет получать информацию о прибытии транспорта на остановку, в том числе с помощью мобильного приложения, до 97%.

Стандарт предполагает, что автобусами и троллейбусами жители области могут пользоваться в любое время суток согласно расписанию перевозчика.

Устанавливается и количество рейсов, которые компания не выполнила в течение года, нарушив договор, расписание или маршрут, - не более 7%.

Стандарт предусматривает также максимальную наполняемость автобусов и троллейбусов - 4 человека на 1 кв. м свободной площади, предусмотренной для стоящих пассажиров.

В регионе намерены постепенно увеличить количество транспорта, где проезд можно оплатить безналичным способом. Так, в 2025-м таким оборудованием должны быть оснащены 64% автобусов и троллейбусов, в 2026-м - 67%, в 2027-м - 70%, в 2028-м - 73%, в 2029-м - 76%.