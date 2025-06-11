Общество

12 июня в Пензе изменятся маршруты общественного транспорта

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В четверг, 12 июня, в Пензе в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня России и Дня города внесут изменения в схемы нескольких маршрутов общественного транспорта.

До 20:00 12 июня будут ездить иначе:

12 июня в Пензе изменятся маршруты общественного транспорта

- маршруты № 10, 20, 82с, 93 (с ул. Суворова они направятся по Урицкого - Бакунина - Злобина - мосту им. В. П. Капашина, далее - по привычным схемам);

- маршрутки № 9к (с улицы Суворова поедут по Урицкого - Бакунина - Злобина, далее - как обычно);

- маршрут № 103 (с моста им. В. П. Капашина направится по Урицкого - М. Горького - Володарского, далее - по маршруту в обоих направлениях).

После 20:00 изменения будут следующими:

12 июня в Пензе изменятся маршруты общественного транспорта

- маршруты № 9к, 10, 20, 82с, 103 с ул. Суворова проследуют по Володарского - М. Горького - Урицкого - мосту им. Капашина, потом - как обычно;

- автобусы № 93 с ул. Кирова поедут по М. Горького - Урицкого - мосту им. В. П. Капашина, далее - по маршруту в обоих направлениях;

- маршрутки № 9м с ул. Кирова пойдут по мосту им. В. П. Капашина - Измайлова, далее - по привычной схеме.

Маршрутки № 80 прекратят движение.

После 21:00 маршрутки № 1, 4, 5, 29, 34, 43, 77, 85, 89, автобусы № 54, 66, 70, 93, 149 и троллейбусы № 2, 6, 7, 105 с улицы Кирова поедут по М. Горького - Володарского - Суворова, далее - по маршрутам в обоих направлениях, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее стало известно, что в связи с праздничными мероприятиями в Пензе закроют проезд:

- на участке ул. Пушкина от ул. Володарского до Московской - с 22:00 11 июня до 23:00 12-го;

- на участке ул. Карла Маркса от ул. Кирова до Советской/Володарского - с 7:00 до 14:00 12 июня;

- на ул. Белинского - с 7:00 до 14:00 12-го числа;

- на участке ул. Урицкого от ул. Максима Горького до ул. Бакунина - с 7:00 до 23:00 12 июня;

- на ул. Славы - с 7:00 до 23:00 12-го;

- на участке ул. Кирова от ул. Максима Горького до ул. Бакунина - с 20:00 до 23:00 12 июня (кроме общественного транспорта до 21:00);

- на участке ул. Злобина от Сердобской (напротив дома № 2) до ул. Бакунина (напротив дома № 4 - начала Бакунинского моста) - с 20:00 до 23:00 12-го;

- с начала съезда с моста им. В. П. Капашина на ул. Ерик до Сердобской - с 20:00 до 23:00 12 июня.

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Источник — фото 2, 3 - ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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