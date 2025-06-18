Водители и кондукторы жалуются на дискомфорт от кондиционеров

18.06.2025 | 14:02

В среду, 18 июня, в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, почему в новых автобусах и троллейбусах не работают кондиционеры.

Речь идет о маршрутах № 54, 66 и 7. Жители Пензы регулярно жалуются на духоту в транспорте и интересуются, предусмотрен ли в новых машинах климат-контроль.

«Причины, которые озвучивают водители и кондукторы, - от «нам дует» до «кондиционер неисправен», - сообщили в ГКУ.

С водителями и кондукторами, работающими на перечисленных маршрутах, провели дополнительный инструктаж.

«Им напомнили об обязанности обеспечивать комфортные условия для пассажиров, в том числе о поддержании допустимой температуры воздуха в салоне в жаркий период», - подчеркнули в ГКУ.