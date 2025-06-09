12 июня в Пензе охранять порядок будут полтысячи полицейских

09.06.2025 | 12:17

12 июня, в День России и День города Пензы, в 39 населенных пунктах области пройдут праздничные мероприятия. В них примут участие более 70 000 человек. Контролировать обстановку на территории региона будут свыше 800 полицейских и примерно 250 общественников.

В Пензе запланировано около 30 мероприятий, они соберут почти 50 000 участников.

«К обеспечению правопорядка и общественной безопасности планируется привлечь более 500 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а также 50 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщил полковник полиции Андрей Гаврюшин.

Особое внимание будут уделять безопасности людей на улицах, площадях, в парках и других общественных местах.

Ранее стало известно, где пройдут праздничные салюты. С полной программой мероприятий 12 июня можно ознакомиться здесь.