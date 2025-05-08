У пензенцев возникли новые претензии к фонарям на Тропе здоровья

08.05.2025 | 15:21

Новые фонари, установленные на Тропе здоровья, пришлись по душе не всем пензенцам. У одних возникли сомнения по поводу их цвета, у других - из-за отсутствия рассеивателей.

На портал PenzaInform.ru написал горожанин, обративший внимание на проблему.

«Почему новые фонари на Тропе здоровья имеют открытый светодиодный модуль? Это решение не учитывает законов физики. Открытый модуль - это яркая точка, даже если он светит вниз. Это вызывает слепящий эффект и визуальный дискомфорт.

Также замечу, что коллиматорные линзы не решают проблему слепящего эффекта, потому что пучок остается ярким, а рассеивание - минимальным. Это маркетинговые линзы.

Ситуация усугубляется тем, что светильники имеют угол около 30 градусов. При таком наклоне, отсутствии рассеивателя в такой высокой точке, как Тропа здоровья, свет попадает не только на дорожку, но и далеко за пределы. Я его вижу как резкий источник света, который контрастирует с общим городским освещением за 1 км от Тропы здоровья», - описал ситуацию пензенец.

Вопрос был перенаправлен начальнику управления капитального строительства Вадиму Астафьеву.

«Работы по устройству сети наружного освещения на объекте «Капитальный ремонт пешеходной тропы в ЦПКиО им. В. Г. Белинского г. Пенза» проводились в строгом соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение», - сообщил Вадим Астафьев.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года. Подрядчик переустроил сети освещения, уложил плитку, поставил световые опоры и протестировал новое оборудование.

В 2025 году ремонтные работы возобновили c наступлением устойчивой теплой погоды. Тропа здоровья должна быть готова к 9 мая.