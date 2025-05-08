Сетевое издание|18+|Четверг|8 мая 2025|17:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

У пензенцев возникли новые претензии к фонарям на Тропе здоровья

Печать
Telegram

Новые фонари, установленные на Тропе здоровья, пришлись по душе не всем пензенцам. У одних возникли сомнения по поводу их цвета, у других - из-за отсутствия рассеивателей.

На портал PenzaInform.ru написал горожанин, обративший внимание на проблему.

«Почему новые фонари на Тропе здоровья имеют открытый светодиодный модуль? Это решение не учитывает законов физики. Открытый модуль - это яркая точка, даже если он светит вниз. Это вызывает слепящий эффект и визуальный дискомфорт.

Также замечу, что коллиматорные линзы не решают проблему слепящего эффекта, потому что пучок остается ярким, а рассеивание - минимальным. Это маркетинговые линзы.

Ситуация усугубляется тем, что светильники имеют угол около 30 градусов. При таком наклоне, отсутствии рассеивателя в такой высокой точке, как Тропа здоровья, свет попадает не только на дорожку, но и далеко за пределы. Я его вижу как резкий источник света, который контрастирует с общим городским освещением за 1 км от Тропы здоровья», - описал ситуацию пензенец.

Вопрос был перенаправлен начальнику управления капитального строительства Вадиму Астафьеву.

«Работы по устройству сети наружного освещения на объекте «Капитальный ремонт пешеходной тропы в ЦПКиО им. В. Г. Белинского г. Пенза» проводились в строгом соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение», - сообщил Вадим Астафьев.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года. Подрядчик переустроил сети освещения, уложил плитку, поставил световые опоры и протестировал новое оборудование.

В 2025 году ремонтные работы возобновили c наступлением устойчивой теплой погоды. Тропа здоровья должна быть готова к 9 мая.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте