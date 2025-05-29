В Пензе девушка покрутилась на фонарном столбе и сломала его

29.05.2025 | 12:23

Нестандартный инцидент, случившийся возле пензенского ТРК «Коллаж», запечатлела видеокамера.

На кадрах - девушка, которая решила покрутиться на фонарном столбе, как это часто делают дети с вертикальными опорами. Она зацепилась правой рукой и начала оборот, однако рухнула вместе со столбом.

Девушка не пострадала. После случившегося она поднялась и убежала с места происшествия. Теперь ее ищет администрация бизнес-центра, на территории которого произошла порча имущества.

Это редкий случай, когда столб упал под воздействием человека. Чаще они падают после того, как в них врезаются автомобили.

Так, 14 апреля на улице Рябова 65-летний мужчина, ехавший в сторону села Лебедевка Пензенского района на Ford F-Max, врезался в световую опору. Ее верх рухнул на машину.

30 декабря 2024 года на улице Измайлова автомобиль снес столб. Из-за этого на дороге образовался затор. А двумя днями раньше в селе Засечном Пензенского района столкнулись два легковых автомобиля. После этого один из них въехал в световую опору. Она накренилась, верхняя часть отломилась, упала и повредила две стоявшие на парковке машины.