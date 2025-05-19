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Общество

Стало известно, какой будет лестница с Тропы здоровья на улицу Пацаева

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Жителей Пензы волнует вопрос о том, какая лестница свяжет Тропу здоровья и улицу Пацаева и не повредят ли конструкцию потоки воды и камней во время ливней.

«Там крутой склон, ливни в течение последних лет совершенно размыли его. Какая будет лестница? Хотелось бы, чтобы труд и бюджетные деньги не смыло», - высказал собственную точку зрения пензенец.

На вопрос ответили в управлении капитального строительства города.

«Для обеспечения безопасного прохода с улицы Пацаева на Тропу здоровья проектом предусмотрена одномаршевая лестница с промежуточными площадками из стальных косоуров (несущий элемент или сердечник лестничного полотна, наклонно размещенная балка, перекинутая между площадками лестницы, на которую укладываются ступени марша. - Прим. ред.) и ступеней на винтовых сваях. Проектная ширина лестницы - 1 820 мм, протяженность более 90 погонных метров» , - рассказали в управлении.

Подняться с Тропы здоровья на улицу Пацаева можно будет в районе телевизионной вышки. Сейчас работы по устройству лестницы продолжаются. Закончить их планируют к 1 июня этого года.

Еще одна лестница с поручнями соединит Тропу здоровья с парком Белинского, ее предполагают сдать до конца мая. Другая конструкция свяжет прогулочную зону с 1-м проездом Станиславского.

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