На улицах Кузнецка установят 82 светодиодных светильника

04.06.2025 | 13:22

На улицах Кузнецка до конца июня установят 82 светодиодных светильника по областной программе. Об этом городская администрация сообщила в среду, 4 июня.

Общая стоимость работ 950 тысяч рублей, из них 276,5 тысячи - средства регионального бюджета, 673,5 тысячи - доля муниципалитета.

На эти деньги планируется заменить 46 фонарей и дооборудовать сети уличного освещения 36 светильниками по адресам:

- ул. Правды, 19;

- ул. Свердлова, 18;

- ул. Железнодорожная, 9;

- ул. Почивалина, 22.

- ул. Гагарина - от железной дороги до ул. Железнодорожной (14 штук).

«Срок окончания работ - 1 июля текущего года», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.