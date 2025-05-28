Назван новый срок завершения работ на Тропе здоровья в Пензе

28.05.2025 | 12:46

Тропу здоровья откроют к Дню города, который отметят 12 июня. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов во время прямого эфира в среду, 28 мая.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года. Подрядчик переустроил сети освещения, уложил плитку, поставил световые опоры и протестировал оборудование.

В 2025 году ремонтные работы возобновили c наступлением устойчивой теплой погоды. На отрезке, который до холодов укрепили шпунтами, появились ограждения. Там, где уровень земли существенно выше уровня покрытия, поставили габионы - конструкции из проволоки, наполненные красной яшмой и предназначенные для защиты от сползания грунта.

Тропу здоровья должны были завершить к 9 мая, но не успели. Сроки перенесли больше чем на месяц.

Длина прогулочной зоны - 1 408 метров, ширина – 2,7 метра. На ее благоустройство было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета. Планируется также построить от Тропы здоровья лестницы к 1-му проезду Станиславского и к улице Пацаева в районе телевизионной вышки.