«Все время на ногах»: пензенцам не хватает скамеек на Тропе здоровья

17.06.2025 | 11:48

Жители Пензы хотели бы видеть побольше скамеек на обновленной Тропе здоровья, по которой уже можно гулять.

«Все сделано красиво и аккуратно, но очень мало скамеек. От «Самовара» до спортивной площадки всего ОДНА скамейка. На спортивной площадке 2 скамейки. Итого 3. Это очень мало. Присесть отдохнуть практически негде, все время на ногах», - пожаловался горожанин на странице губернатора во «ВКонтакте».

На обращение отреагировал представитель управления капитального строительства Пензы.

«На пешеходной тропе установлены 6 новых лавочек вместе с урнами, на тех же местах, где они располагались до ремонта», - сообщил он, подчеркнув, что проводилась не реконструкция прогулочной зоны, а ее обновление.

Ранее стало известно, что в рамках ремонта Тропы специалисты переустроили сети освещения, уложили плитку, установили световые опоры, укрепили откосы, сделали спортивную площадку.