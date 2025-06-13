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Общество

Тропу здоровья в Пензе планируют продлить до улицы Захарова

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Тропу здоровья планируют продлить до улицы Захарова. Об этом заявил председатель гордумы Денис Соболев во время осмотра объекта вместе с губернатором Олегом Мельниченко и главой Пензы Олегом Денисовым.

«У нас задача довести ее до Захарова. Она же изначально доходила до Захарова, а через Захарова переходишь - и там уже смотровая площадка. Вот у нее логическое завершение будет», - объяснил Соболев.

По его словам, необходимо также очистить маленькие пруды, благоустроить территорию. Проект уже есть.

Предыдущий этап обновления Тропы здоровья завершился к 12 июня. На аллее протяженностью 1,5 километра укрепили склоны, восстановили подпорные стенки, обустроили тротуар, поставили фонари и скамейки, разместили спортплощадку с тренажерами. На это ушло 100 млн рублей.

До конца июня должны смонтировать 2 лестницы, ведущие с Тропы здоровья на улицу Пацаева и к 1-му проезду Станиславского.

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