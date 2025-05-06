В Пензе парашютисты сбросят 10 000 листовок с «Календарем Победы»

06.05.2025 | 11:55

В администрации Пензы перечислили мероприятия, посвященные 80-летию Победы, которые пройдут у Монумента воинской и трудовой славы.

В 9:30 в часовне Михаила Архангела состоится молебен «Во славу русского оружия». В 10:00 торжественным маршем пройдут курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

В этом году на параде впервые покажут военную технику и вооружения, в том числе те, что используются в зоне СВО. После этого, в 10:25, запланирован проезд ретроавтомобилей.

Демонстрационные полеты самолетов над монументом пензенцы увидят в 10:30-10:40.

«Если позволят погодные условия, на памятник приземлятся парашютисты, и будет сброшено 10 000 листовок с «Календарем Победы» - мая 1945 года», - сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина на пресс-конференции в мэрии во вторник, 6 мая.

В 12:00 начнется экскурсия по музею военной техники под открытым небом, расположенному позади часовни Михаила Архангела.