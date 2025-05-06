Икра, буженина, сыр: озвучен состав продуктовых наборов для ветеранов

06.05.2025 | 08:08

В Пензенской области началась выдача ветеранам Великой Отечественной войны праздничных продуктовых наборов.

Подарки к Дню Победы получат более 130 человек:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

- военнослужащие, проходившие службу в период с 1941 по 1945 год не менее 6 месяцев;

- жители блокадного Ленинграда.

«В состав набора вошли деликатесные продукты: красная икра, колбаса, ветчина, буженина, консервированный тунец, сыр, а также фрукты, сок, чай и кондитерские изделия», - сообщили в Министерстве труда, социального развития и демографии Пензенской области.

Кроме того, каждому ветерану будет вручен портативный радиоприемник.

Ранее в Соцфонде рассказали, что 911 жителей области получили к Дню Победы по 80 000 рублей, 1 802 - по 55 000. Кроме того, 49 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительно положены традиционные праздничные выплаты в размере 10 000 рублей.