Названо число жителей Пензенской области, получивших выплаты к 9 Мая

05.05.2025 | 11:22

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получили юбилейные выплаты.

По 80 000 рублей полагалось участникам и инвалидам войны, их вдовам, обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По данным регионального отделения Социального фонда России, в Пензенской области таких насчитывается 911 человек.

Еще 1 802 труженика тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма получили по 55 000 рублей.

Кроме того, 49 жителей области - участников и инвалидов Великой Отечественной войны дополнительно получили традиционные праздничные выплаты в размере 10 000 рублей.

Деньги поступили ветеранам в апреле вместе с пенсией.