Названо число жителей Пензенской области, получивших выплаты к 9 Мая

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получили юбилейные выплаты.
По 80 000 рублей полагалось участникам и инвалидам войны, их вдовам, обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По данным регионального отделения Социального фонда России, в Пензенской области таких насчитывается 911 человек.
Еще 1 802 труженика тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма получили по 55 000 рублей.
Кроме того, 49 жителей области - участников и инвалидов Великой Отечественной войны дополнительно получили традиционные праздничные выплаты в размере 10 000 рублей.
Деньги поступили ветеранам в апреле вместе с пенсией.
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