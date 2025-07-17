Из жизни

В Пензе лишившийся ног ветеран СВО получил автомобиль

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В Пензенской области ветерану СВО, потерявшему обе ноги в зоне боевых действий, передали автомобиль с ручным управлением.

Мужчина участвовал в спецоперации с 21 ноября 2023 года по 4 сентября 2024-го, получил серьезные ранения, после которых лечился в госпитале в Санкт-Петербурге, прошел процедуру протезирования.

Ключи от машины марки SWM (Speedy Working Motors) ветерану вручила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

В Пензе лишившийся ног ветеран СВО получил автомобиль

«Приобретение автомобиля - значительный шаг на пути к восстановлению и адаптации ветерана к мирной жизни. Для Александра, столкнувшегося с такими вызовами, автомобиль станет не просто средством передвижения, а инструментом для возвращения к полноценной жизни», - отметили в фонде.

О том, что в Пензенской области ветеранам СВО, которым из-за тяжелых увечий провели двойную ампутацию, будут предоставлять автомобили с ручным управлением, стало известно в феврале 2025 года. На тот момент один из жителей региона уже прошел обучение в автошколе и освоил управление машиной подобного типа.

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Источник — фото фонда «Защитники Отечества»
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