Для больниц планируют закупить 4 100 доз вакцины от бешенства

05.05.2025 | 11:14

В Пензенской области планируется закупить партию вакцины для профилактики бешенства. Соответствующий электронный аукцион проводился на портале госзакупок, заявки от поставщиков принимались до 5 мая.

Предполагается приобрести 4 100 доз лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения на общую сумму 1 млн 959 тыс. 841 рубль (по 478,01 рубля за дозу).

Вакцина поступит в 22 медицинских учреждения региона, расположенных в Шемышейском, Пензенском, Никольском, Нижнеломовском, Мокшанском, Сосновоборском, Бессоновском, Сердобском, Башмаковском, Кузнецком (взрослая и детская больницы), Колышлейском, Каменском, Иссинском, Земетчинском, Белинском, Тамалинском, Городищенском и Лопатинском районах.

Кроме того, препарат получат областная детская больница имени Н. Ф. Филатова, клиническая больница имени Н. Н. Бурденко и больница № 6 имени Г. А. Захарьина.

Итоги аукциона подведут 7 мая. С победителем заключат контракт, по условиям которого в срок до 1 июня он обязан будет реагировать на заявки заказчика в течение 7 рабочих дней.

Аналогичный аукцион (на 11 340 доз за 5 млн 420 тыс. 633 рубля) проводился в марте, однако ни одной заявки от поставщиков тогда не поступило, торги признали несостоявшимися.

Между тем в разных районах региона довольно часто выявляют эпизоотические очаги бешенства. Также на жителей области нередко нападают собаки, после укусов которых необходимо пройти курс вакцинации.