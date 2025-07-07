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Общество

На капремонт подземного перехода на пр. Победы хотят выделить 25 млн

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На завершение капитального ремонта подземного перехода на проспекте Победы, 69, в районе ОАО «Электроприбор», планируют направить 25 млн 104 тыс. 403 рубля 92 копейки.

Открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика стартовал 4 июля. Заказчиком выступает городское управление ЖКХ.

Техническое задание среди прочего предусматривает демонтаж старых бетонных ступеней, разборку асфальтобетонных и щебеночных покрытий площадок, герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков панелей наружных стен, обустройство подстилающих слоев, освещения, укладку керамогранитных плит размером 60 х 60 см, укрепляющую грунтовку, обустройство новых ступеней, установку насосов, облицовку и окрашивание стен и фасадов, укладку мансуровского гранита серого и черного цветов.

Внутри установят 5 камер видеонаблюдения.

Все работы должны быть выполнены до 1 октября 2025 года.

К обновлению подземного перехода приступили в 2023-м, изначально планируя сдать объект в сентябре того же года. Однако позже срок перенесли на первый квартал 2024-го из-за задержки доставки стройматериалов.

Затем выяснилось, что специалистам помешали воды неизвестного происхождения. В проектно-сметную документацию нужно было внести изменения. Все это стало причиной очередного смещения сроков: ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за недобросовестного выполнения им работ и принялась искать нового. В конце концов в управлении ЖКХ пообещали завершить работы до конца 2025 года.

Затягивание процесса возмущает многих пензенцев. В некоторые дни переход затапливает, и жители города, пользующиеся им, вынуждены мочить ноги.

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