Общество

В «Караване» раньше срока появился пензенский молодой картофель

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В пензенских магазинах «Караван» и «Скидкино» уже появился местный молодой картофель. Агрофирма «Раздолье» собрала первый урожай в начале июля - это почти на 2 недели раньше средних сроков.

«Что может быть лучше молодой картошечки, запеченной в духовке или приправленной сметаной и зеленью? Клубни крупные, отличного качества», - поделилась впечатлением пензячка, купившая картофель в «Караване».

Овощи можно заказать с доставкой на дом через сервис «Торнадо».

В этом году «Раздолье» увеличило посевные площади под картофель на 30 гектаров, обеспечивая продовольственную безопасность региона.

В «Караване» раньше срока появился пензенский молодой картофель

«Урожай ожидается большой. Раннему сбору поспособствовала теплая дождливая погода и ранняя весна. Картофель вырос крупный, отборный», - пояснил руководитель агрофирмы Евгений Осьминин.

Пензенский картофель пользуется спросом у крупных производителей чипсов и картофеля фри.

В «Караване» раньше срока появился пензенский молодой картофель

«Раздолье» - это не только поля, где выращивают овощи из так называемого борщевого набора. Рядом расположены современные овощехранилища с климат-контролем, логистические центры и завод по производству крахмала, обеспечивающий безотходное производство. Если в магазины поступает крупный картофель, то мелкая фракция годится для переработки.

На ПМЭФ-2025 было подписано соглашение о строительстве еще одного овощехранилища. Инвестиции составят 1,2 млрд рублей. Подписи на документе поставили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и учредитель агрофирмы «Раздолье» Дмитрий Лаврентьев. Строительство начнется в 2026 году, проект создаст 80 высокотехнологичных рабочих мест.

Агрофирма «Раздолье» - один из крупных производителей овощей в регионе, который обеспечивает не только Сурский край, но и субъекты ПФО, Москву, а также международные перерабатывающие производства.

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