Губернатор Олег Мельниченко посетил строящиеся школы в Арбекове

10.07.2025 | 16:55

В четверг, 10 июля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил строительные площадки 2 школ, возводимых в жилых комплексах «Лугометрия» и «Арбековская застава».

В рамках регионального проекта «Все лучшее - детям» нацпроекта «Молодежь и дети» в 2025 году начато строительство школы на 1 100 мест. Здание возведут на территории «Арбековской заставы». Сейчас идут земельные работы, продолжается устройство свайного поля, скоро объект подключат к сетям инженерно-технического обеспечения.

Школа в ЖК «Лугометрия» является частью проекта комплексного развития территорий всего микрорайона. Строительство осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На объекте работает команда крупнейшего застройщика Пензенской области ГК «Территория жизни».

«Все работы ведутся соответственно графику. По состоянию на сегодняшний день котлован выполнен на 90%, на площадку завозятся строительные материалы, формируется свайное поле. Забито 669 свай», - рассказал директор по строительству ГК «Территория жизни» Дмитрий Милов.

В школе будет все, что требуется для получения качественного образования детей: современное оборудование в классах, актовый и хореографические залы, кабинет музыки, библиотека-книгохранилище, медиатека.

Большую часть пришкольной территории займут спортивные площадки. В проекте - футбольное поле с трибунами, уличные тренажеры, места для подвижных игр и сдачи норм ГТО, баскетбольная, волейбольная, а также универсальная площадка на хоккейном корте, круговая беговая дорожка на 4 полосы длиной 250 метров. А для зимних видов спорта сделают лыжную базу.

Кроме этого, уже идет активное формирование педагогического состава учебного заведения. Со своей стороны застройщик прорабатывает социально ориентированные программы, цель которых - помочь учителям при покупке квартир в жилых комплексах «Лугометрия» и «Арбековская застава».

Советник ГК «Территория жизни» Федор Тощев рассказал губернатору о ходе работ, планах по развитию микрорайона, начале строительства пешеходного бульвара. Развитие территории ЖК продолжается, дома сдаются. Уже запущены маршруты крупногабаритного общественного транспорта, оборудована конечная остановка для более чем 20 машин. А просторные дворы с детскими и спортивными площадками, многоуровневым озеленением, зонами общего отдыха, коммерческая инфраструктура повышают комфорт жителей «Лугометрии».

В июне в ЖК открылся духовно-просветительский центр, расположенный в храмовом комплексе преподобного Вениамина Печерского. В его стенах более 500 детей смогут получать дополнительное образование с православным компонентом. Строят храмовый комплекс специалисты ГК «Территория жизни» при поддержке Пензенской епархии.

«Уверен, что жители «Лугометрии» будут счастливы, когда школа откроется и начнется прием учеников. Все работы будут выполнены согласно графику. Мы продолжаем развитие микрорайона в рамках комплексного развития территории - все благодаря совместной работе команды застройщика и руководства региона», - отметил Федор Тощев.

«Комплексное развитие данного района предполагает не только строительство школ, детсадов, но и дорог, а также - в перспективе - создание новых рабочих мест, так как здесь располагаются и промышленные предприятия малого и среднего предпринимательства. Жителей здесь много, много семей с детьми, поэтому для граждан должны быть созданы комфортные условия», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Подробно ознакомиться с другими объектами инфраструктуры жилых комплексов, а также действующими акциями и предложениями от застройщика можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону единого контакт-центра +7 (8412) 203-000.

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