Маршрутку № 77 сняли с линии после жалобы пензенца

10.07.2025 | 13:51

В Пензе маршрутку № 77 сняли с линии после жалобы пассажира на ее состояние. Он посчитал условия в салоне антисанитарными и опасными.

В администрации Пензы рассказали, что обращение пришло на платформу обратной связи. Горожанин сообщил о подтеках на задней двери, незакрытом защитном карабине и слое пыли на полу.

На жалобу ответили специалисты ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Автобус маршрута № 77 снят с линии», - говорится в сообщении. В настоящее время салон транспортного средства приводят в соответствие санитарным нормам.

Ранее в Пензе грязь в общественном транспорте связывали с пыльными дорогами.