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Общество

В Пензенской области выделили 5,4 млн на вакцину от бешенства

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В Пензенской области в 2025 году планируют потратить 5 420 633 рубля на вакцину для профилактики бешенства. Ее поставят в учреждения здравоохранения региона.

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, предполагается приобрести 11 340 доз лиофилизата, из которого изготавливается раствор для внутримышечного введения. 1 доза препарата стоит 478,01 рубля.

Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 23 марта. Затем с победителем электронного аукциона заключат контракт, который будет действовать до конца года.

Ранее сообщалось о выявлении эпизоотических очагов бешенства в трех районах Пензенской области.

Карантин уже объявили в р. п. Пачелма и селе Хотяново Сердобского района. Ввести аналогичную меру готовятся также в селе Студенка Белинского района.

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