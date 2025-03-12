В Пензенской области выделили 5,4 млн на вакцину от бешенства

12.03.2025 | 12:23

В Пензенской области в 2025 году планируют потратить 5 420 633 рубля на вакцину для профилактики бешенства. Ее поставят в учреждения здравоохранения региона.

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, предполагается приобрести 11 340 доз лиофилизата, из которого изготавливается раствор для внутримышечного введения. 1 доза препарата стоит 478,01 рубля.

Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 23 марта. Затем с победителем электронного аукциона заключат контракт, который будет действовать до конца года.

Ранее сообщалось о выявлении эпизоотических очагов бешенства в трех районах Пензенской области.

Карантин уже объявили в р. п. Пачелма и селе Хотяново Сердобского района. Ввести аналогичную меру готовятся также в селе Студенка Белинского района.