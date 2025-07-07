В Пензе проложат водопровод от Измайлова до Ново-Казанской

07.07.2025 | 19:38

В Пензе на магистральный водопровод в районе улиц Измайлова и Ново-Казанской планируют потратить 90 млн 289 тыс. 940 рублей: 3 млн 865 тыс. 160 на проектирование и 86 млн 424 тыс. 780 на строительство.

Такова предельная стоимость работ. Открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика стартовал 4 июля на портале госзакупок.

Победитель должен будет запроектировать участок сети от водопровода диаметром 500 мм, проходящего вблизи улицы Измайлова (в районе пересечения с Антонова), до водопровода таким же диаметром вблизи Ново-Казанской, 6Б.

Протяженность нового отрезка составит около 440 метров.

Работы необходимо выполнить в срок до 15 декабря 2025 года, уточняется в документации. Заказчиком выступает городское управление капитального строительства.