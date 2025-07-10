Детские поликлиники Пензы получили вакцину от ветряной оспы

10.07.2025 | 10:40

В детские поликлиники Пензы поступила вакцина для иммунизации от ветрянки «Варилрикс». Прививка не включена в национальный календарь, препарат вводят малышам из групп риска.

Иммунизации подлежат: дети, поступающие в дошкольные учреждения, ранее не прививавшиеся от ветряной оспы и не болевшие ею, малыши, привитые однократно и не завершившие полный курс вакцинации, воспитанники стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием, сообщили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Пензы.

После введения двух доз эффективность препарата достигает 98%. Ребенок может заболеть ветрянкой, но инфекция протекает, как правило, в легкой форме.

«Варилрикс» - живая вакцина, она хорошо переносится. Прививку можно делать одновременно с любыми другими, кроме БЦЖ. Между введением живых вакцин нужно выдержать интервал в месяц, предупредили медики.

Ветряная оспа - крайне заразная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем, через контакт с пораженной кожей и внутриутробно. Среди осложнений заболевания - ветряночная пневмония, энцефалит, менингит.