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Общество

Пензенцы стали чаще находить на себе клещей

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В Пензенской области клещи стали чаще нападать на людей. За последнюю неделю от их укусов пострадали 186 жителей региона, в том числе 43 ребенка в возрасте до 14 лет.

Всего с 10 марта (начала сезона активности членистоногих) за помощью обратились 1 587 человек, среди которых 563 ребенка, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора.

«Прием клещей на исследование осуществляется по адресам: г. Пенза, ул. Маршала Крылова, 3 (с понедельника по пятницу - с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 15:00; по субботам - с 8:30 до 13:00); г. Пенза, 4-й проезд Терновского, 3 (с понедельника по пятницу - с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 15:00).

Для защиты от клещей необходимо на природе пользоваться репеллентами (спреями), выбирать светлую одежду, на которой легче заметить членистоногих, надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и головной убор.

По возвращении из леса следует устраивать взаимные осмотры.

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