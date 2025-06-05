К 1 июля с улиц Пензы уберут праздничный декор

05.06.2025 | 15:03

В Пензе на демонтаж различных конструкций, устанавливавшихся ко Дню Победы, потратят почти 1 млн рублей. Информация об этом 4 июня появилась на портале госзакупок.

Вывоз звезд, арок, шрифтовых инсталляций с улиц, площадей и скверов обойдется в 710 215 рублей. Их ремонт и установка в апреле стоили почти 2 500 000.

Флаговые композиции, размещенные на опорах ЛЭП, уберут за 225 000 рублей. На их закупку и монтаж весной было потрачено 6 790 000 рублей.

Заказчиком работ выступает парк Белинского, получающий субсидии из городского бюджета.

Праздничный декор должен исчезнуть до 1 июля.