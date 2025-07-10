В Пензе пациенту провели инновационную операцию на стопе

10.07.2025 | 18:25

В Пензенской области впервые провели операцию по эндопротезированию первого плюснефалангового сустава. Работу проделали травматологи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

Пациент поступил с артрозом третьей стадии, при которой подвижность в суставе первого пальца стопы практически отсутствует. Причинами развития такой патологии могут быть травма, ревматоидный артрит и др.

«На сегодняшний день данное заболевание по частоте стоит на втором месте среди патологий стоп и уступает вальгусному отклонению первого пальца стопы. В основном данная проблема встречается у молодых трудоспособных людей в возрасте до 35 лет (10%) и у людей старше 60 лет (до 40%)», - пояснили в региональном минздраве.

Раньше пациентам проводился артродез плюснефалангового сустава, что избавляло от болей, но неподвижность сохранялась.

«С недавнего времени развитие получило эндопротезирование. Вмешательство проводится как тотальным протезом, так и однополюсным. Эти протезы керамические, отечественного производства и очень хорошего качества. На данный момент мы выполнили такую операцию одному пациенту. Результат порадовал и его, и нас», - рассказал травматолог-ортопед больницы № 6 Юрий Беккер.

В среднем в Пензенской области за подобной помощью в течение года обращаются около 20 человек.