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Общество

В Пензе пациенту провели инновационную операцию на стопе

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В Пензенской области впервые провели операцию по эндопротезированию первого плюснефалангового сустава. Работу проделали травматологи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

Пациент поступил с артрозом третьей стадии, при которой подвижность в суставе первого пальца стопы практически отсутствует. Причинами развития такой патологии могут быть травма, ревматоидный артрит и др.

«На сегодняшний день данное заболевание по частоте стоит на втором месте среди патологий стоп и уступает вальгусному отклонению первого пальца стопы. В основном данная проблема встречается у молодых трудоспособных людей в возрасте до 35 лет (10%) и у людей старше 60 лет (до 40%)», - пояснили в региональном минздраве.

Раньше пациентам проводился артродез плюснефалангового сустава, что избавляло от болей, но неподвижность сохранялась.

«С недавнего времени развитие получило эндопротезирование. Вмешательство проводится как тотальным протезом, так и однополюсным. Эти протезы керамические, отечественного производства и очень хорошего качества. На данный момент мы выполнили такую операцию одному пациенту. Результат порадовал и его, и нас», - рассказал травматолог-ортопед больницы № 6 Юрий Беккер.

В среднем в Пензенской области за подобной помощью в течение года обращаются около 20 человек.

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Источник — фото минздрава
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