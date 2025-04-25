Губернатор о 9 Мая: Мы не должны допустить ни малейшего эксцесса

25.04.2025 | 17:34

Обеспечению безопасности во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уделят пристальное внимание. Такую задачу поставил губернатор Олег Мельниченко на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в пятницу, 25 апреля.

«Думаю, не нужно объяснять, как много День Победы означает для нашего народа и для жителей Пензенской области и с каким остервенением наши враги будут пытаться его омрачить. Мы не должны допустить ни малейшего эксцесса», - пояснил он.

Губернатор указал на необходимость принять все меры антитеррористической защищенности в местах проведения мероприятий и массового пребывания людей: на вокзалах, в аэропорту, на общественном транспорте, сообщили в областном правительстве.

В обеспечении безопасности 9 мая задействуют более 1 500 сотрудников органов внутренних дел и 500 представителей общественных объединений правоохранительной направленности, также привлекут силы и средства Росгвардии.

Губернатор поручил сформировать рейдовые группы для охраны общественного порядка, в которые войдут работники ЧОПов, представители народных дружин и бойцы отряда «Тигр».

Ранее сообщалось, что в День Победы в местах проведения массовых мероприятий введут усиленный пропускной режим. Арочных металлодетекторов и турникетов на центральных площадках будет больше по сравнению с прошлыми годами.