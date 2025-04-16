В День Победы в Пензе введут усиленный пропускной режим

16.04.2025 | 09:36

В День Победы безопасность участников праздничных мероприятий будут обеспечивать около 1 500 человек. Помимо сотрудников МВД и Росгвардии, к охране правопорядка привлекут народные дружины и отряды территориальной самообороны. Вопрос обсуждался на заседании в мэрии во вторник, 15 апреля.

«Между ответственными структурами важно обеспечить четкое взаимодействие», - подчеркнул глава города Олег Денисов.

В местах проведения массовых мероприятий решено ввести усиленный пропускной режим. Арочных металлодетекторов и турникетов на центральных площадках станет больше по сравнению с прошлыми годами.

На проспекте Победы и набережной Суры обеспечат дежурство машин скорой помощи.

«Разрабатывается схема организации дорожного движения, предусматривающая временное ограничение стоянок и прекращение движения транспортных средств в районе памятника Победы и на прилегающих к нему улицах», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.