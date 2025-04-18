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Общество

В Пензе установят 8 пунктов мониторинга транспортных потоков

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В Пензе до конца июля установят 8 пунктов учета параметров транспортных потоков. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в ГБУ «Безопасный регион».

Объекты появятся на следующих перекрестках:

- пр-т Победы / ул. Тернопольская;

- пр-т Строителей / ул. Ладожская;

- ул. Тамбовская / ул. Водопьянова;

- пр-т Строителей / ТЦ «Онежский»;

- пр-т Строителей / ул. 65-летия Победы;

- ул. Литвинова / ул. Литвинова Поляна;

- ул. Коннозаводская / ул. Подлесная;

- ул. Гагарина / ул. Строителей.

«Учет параметров транспортных потоков - необходимый компонент в управлении транспортной системой города. Информация о скоростном режиме и дорожном трафике используется при разработке мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения», - объяснил начальник отдела построения и развития интеллектуальной транспортной системы Алексей Власов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на 22 светофорных объектах Пензы установили средства адаптивного управления и мониторинга, к тому же времени разработали интеграционную платформу интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В 2023-м планировалось оснастить еще 39 светофоров, в 2024-м ИТС должны были запустить уже не в тестовом, а в обычном режиме.

Директор Алексей Тархов подчеркивал, что ИТС, конечно, способна решать задачи по эффективному управлению, но самообучаемой она не является, необходима тщательная настройка оборудования и программного обеспечения.

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