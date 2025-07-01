В Мокшанском районе изменили схему движения по мосту

01.07.2025 | 11:52

Во вторник, 1 июля, дорожники приступили к ремонту моста через ручей Рысевка в Мокшанском районе. Для автомобилистов ввели ограничения.

Речь идет о конструкции, расположенной на 363-м км + 827 м дороги Р-158. Из-за ремонта дорогу сузили до одной полосы, ввели светофорное регулирование. Скорость транспорта ограничили до 40 км/ч, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Специалисты заменят опорные части моста, верхний слой покрытия, обновят укрепления крайних опор, восстановят водоотвод, сделают перильное и барьерное ограждения.

Работы планируют закончить до 15 ноября этого года.

В ведомстве попросили водителей учитывать данную информацию при планировании поездок.