Под Мокшаном задержали наркокурьеров с партией гашиша

01.07.2025 | 09:54

Пензенские полицейские задержали двух наркокурьеров, ехавших оборудовать тайники в соседних областях.

Машину с людьми остановили на М-5 рядом с Мокшаном. Под обшивкой багажника были найдены свертки с гашишем общей массой 8,5 кг.

Один из задержанных оказался 30-летним мужчиной из Белгородской области, второй - 24-летним из Воронежской.

«Они попали в наше поле зрения, так как уже месяц назад оборудовали на территории Пензенской области тайники с наркотическим средством», - сообщили в УМВД.

Курьеры признались, что забрали гашиш бесконтактным способом в Московском регионе.

Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.