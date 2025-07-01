Под Мокшаном задержали наркокурьеров с партией гашиша

Пензенские полицейские задержали двух наркокурьеров, ехавших оборудовать тайники в соседних областях.
Машину с людьми остановили на М-5 рядом с Мокшаном. Под обшивкой багажника были найдены свертки с гашишем общей массой 8,5 кг.
Один из задержанных оказался 30-летним мужчиной из Белгородской области, второй - 24-летним из Воронежской.
«Они попали в наше поле зрения, так как уже месяц назад оборудовали на территории Пензенской области тайники с наркотическим средством», - сообщили в УМВД.
Курьеры признались, что забрали гашиш бесконтактным способом в Московском регионе.
Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
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