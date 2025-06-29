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Общество

Аферисты просят деньги «на детали» у клиентов автосервисов

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Клиентам автосервисов, оставившим машины на ремонт, не стоит доверять звонкам с незнакомых номеров. Аферисты представляются сотрудниками СТО и просят деньги якобы на детали.

О мошеннической схеме рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, его слова приводит «Парламентская газета».

Зампред сообщил, что злоумышленники находят данные клиентов и звонят от их имени в сервис. Там они спрашивают, какие запчасти нужны для ремонта автомобиля и их стоимость.

Затем аферисты связываются с владельцами машин, представляясь работниками СТО, и просят срочно оплатить деталь.

«Никогда не переводите деньги по звонку, даже если человек на том конце провода звучит убедительно. Оплата должна быть официальной, а не по номеру карты, продиктованному в спешке. Будьте внимательны», - предупредил Шейкин.

Ранее, действуя по схожей схеме, житель Челябинской области обманул двух пензенских водителей. Один лишился около 110 000 рублей, а второй более 50 000.

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