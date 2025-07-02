Очевидцы рассказали о смертельном ДТП в Городищенском районе

02.07.2025 | 08:41

В ночь на среду, 2 июля, в Городищенском районе на трассе М-5 случилось ДТП, в котором погиб человек. О нем рассказали очевидцы.

По их словам, авария произошла на 711-м километре дороги, между Чаадаевкой и Нижней Елюзанью. Участником стал водитель автомобиля «Лада-Гранта».

Снимки с места происшествия опубликовали в Сети. На них - покореженная машина, вылетевшая с трассы. По словам очевидцев, водитель потерял управление и боком врезался в столб.

Автомобилист от полученных травм погиб на месте. Два его пассажира пострадали, их госпитализировали.

Пока официальной информации о ДТП нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.