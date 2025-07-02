Происшествия

В смертельное ДТП у Чаадаевки попала компания молодых людей

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В ГАИ сообщили подробности смертельного ДТП на трассе М-5 в Городищенском районе. По предварительным данным, авария произошла в 2:00 среды, 2 июля, на 712-м километре дороги, между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань.

22-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением, машина врезалась в опору ЛЭП.

Снимки последствий аварии ранее опубликовали в Сети. От удара автомобиль покорежило, он вылетел с трассы.

Водитель «Гранты» от полученных повреждений скончался на месте. Пассажиры, 24-летний мужчина и 17-летний юноша, получили травмы. Медики госпитализировали их.

По факту случившегося проводят проверку.

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Источник — фото TG-канала «ДТП Пенза»
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