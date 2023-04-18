Интеллектуальное управление светофорами в Пензе запустят в 2024-м

18.04.2023 | 16:17

Многих жителей Пензы, теряющих время в транспортных заторах, интересует, когда ситуация в городе изменится к лучшему.

«Почему не используют интеллектуальную систему управления светофорами? Такая система самообучаема. Вопрос с настройкой светофоров и зеленой волной решился бы сам собой», - задал вопрос один из водителей, обратившийся в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Ответ поступил из ГБУ «Безопасный регион». Директор Алексей Тархов пояснил, что интеллектуальная транспортная система (ИТС), конечно, способна решать задачи по эффективному управлению, но самообучаемой она не является.

«При внедрении ИТС необходима тщательная настройка оборудования и программного обеспечения. В 2022 году на 22 светофорных объектах Пензы установлены средства адаптивного управления и мониторинга параметров транспортных потоков, разработана интеграционная платформа ИТС. В 2023 году будет оснащено 39 светофоров.

На настоящий момент ИТС Пензенской городской агломерации функционирует в тестовом режиме. Полноценное управление светофорными объектами в Пензе средствами ИТС запланировано на 2024 год», - уточнил Алексей Тархов.