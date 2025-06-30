В Пензе полицейские помогли мужчине потушить «Ладу-Калину»

В Пензе сотрудники ДПС помогли водителю загоревшейся «Лады-Калины». Его машина воспламенилась на улице Луначарского, прямо на проезжей части.
Полицейские заметили автомобиль во время патрулирования. Из-под капота вырывались клубы дыма, владелец был в растерянности.
«Подъехав к месту происшествия, оценив ситуацию, инспекторы вызвали пожарных, включили проблесковые маячки и приняли необходимые меры по тушению очага возгорания», - рассказали в областной ГАИ.
Автомобилист поблагодарил сотрудников за проделанную работу.
В Госавтоинспекции напомнили номера телефонов, по которым участники дорожного движения могут обратиться за помощью: 59-90-02, 59-90-03, 02 и 102.
Ранее в Пензе полицейские доставили 9-летнего мальчика в больницу на патрульной машине ДПС.
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