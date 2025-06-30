В Пензе полицейские помогли мужчине потушить «Ладу-Калину»

30.06.2025 | 10:52

В Пензе сотрудники ДПС помогли водителю загоревшейся «Лады-Калины». Его машина воспламенилась на улице Луначарского, прямо на проезжей части.

Полицейские заметили автомобиль во время патрулирования. Из-под капота вырывались клубы дыма, владелец был в растерянности.

«Подъехав к месту происшествия, оценив ситуацию, инспекторы вызвали пожарных, включили проблесковые маячки и приняли необходимые меры по тушению очага возгорания», - рассказали в областной ГАИ.

Автомобилист поблагодарил сотрудников за проделанную работу.

В Госавтоинспекции напомнили номера телефонов, по которым участники дорожного движения могут обратиться за помощью: 59-90-02, 59-90-03, 02 и 102.

Ранее в Пензе полицейские доставили 9-летнего мальчика в больницу на патрульной машине ДПС.