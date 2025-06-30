На ул. Измайлова в Пензе «Лада-Калина» врезалась в столб

30.06.2025 | 08:55

Поздним вечером в воскресенье, 29 июня, на улице Измайлова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль «Лада-Калина» врезался в бетонный фонарный столб и оказался на газоне.

Об аварии сообщили очевидцы. Судя по выложенным в Сеть кадрам, машина получила серьезные механические повреждения: смята передняя часть. Основной удар пришелся на сторону водителя.

Свидетели уточнили, что за рулем отечественного автомобиля был пожилой мужчина. На место ДТП прибыла карета скорой помощи.

Все обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.

Источник видео - «ДТП Пенза».