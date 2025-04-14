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Общество

В Пензе на 9 Мая могут запустить несколько салютов с разных точек

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В Пензе готовятся масштабно отметить 80-летие Великой Победы - и салютов на 9 Мая может оказаться несколько. Губернатор Олег Мельниченко предложил запустить их в разных районах города.

Он отметил, что такой вариант был бы удобен пензенцам, и смог бы подчеркнуть торжественность момента.

«Надо сделать в Арбекове, на Ласточкиной горе, в районе Терновки, чтобы у нас было несколько точек праздничных салютов. Лучше 4, чем 3», - заявил Олег Мельниченко в понедельник, 14 апреля, во время посещения асфальтобетонного завода.

Ранее сообщалось, что 9 Мая на набережной у «Ростка» проведут один из самых продолжительных фейерверков на День Победы за последние годы - длительностью не менее получаса.

Однако пензенцы на идею отреагировали неоднозначно. Появились предложения изменить программу, чтобы любоваться разноцветными огнями в небе могли все.

«Я - за салют с двух точек, но не по полчаса, поменьше. Салют должен быть для всех виден, так что не только от «Ростка» надо стрелять. Приехать всем в центр невозможно, а праздник видеть хочется», - подчеркнул подписчик телеграм-канала PenzaInform.

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