На 80-летие Великой Победы пензенцев ждет необычно долгий салют

11.04.2025 | 15:10

В Пензе 9 мая на набережной у «Ростка» проведут салют продолжительностью не менее получаса, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в пятницу, 11 апреля.

Это будет один из самых продолжительных салютов на День Победы за последние годы.

В 2024-м планировался 20-минутный фейерверк, но 2 мая губернатор объявил о его отмене.

«Представители ветеранских и общественных организаций («Союз ветеранов Афганистана», «Солдатская мать», «Боевое братство») вместе с близкими участников СВО обратились ко мне с просьбой не проводить в этом году праздничные салюты. Выделенные на них средства предлагается направить на поддержку наших бойцов в зоне спецоперации. Считаю это справедливым, принято решение отменить в День Победы проведение салютов и фейерверков», - пояснил он.

В 2023 году салют был 20-минутным. Он проводился со смотровой площадки на Западной Поляне для тех, кто собрался на Юбилейной площади. Над головами пензенцев прогремело 680 залпов. Высота разрывов пиротехнических изделий достигала 220 метров.