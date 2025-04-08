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Общество

В Пензенской области растет число бесплодных мужчин

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В Пензенской области ежегодно выявляют все больше бесплодных мужчин, рассказала на брифинге во вторник, 8 апреля, первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

Так, в 2023-м врачи зафиксировали 163 случая бесплодия у мужчин, в 2024-м их число выросло до 261.

Воробьева отметила, что причины бесплодия у сильного пола – вредные привычки, тяжелый труд. Кроме того, мужчины редко обращаются к урологам, которые могли бы помочь диагностировать заболевание и вылечить его.

«Мы сейчас начали привлекать мальчишек (15-18 лет. - Прим. ред.) для прохождения осмотра у врача-уролога. Мы видим с каждым годом, что есть процент выявленных патологий, то есть парни перестали стесняться обращаться к врачу и говорить о своей патологии. Но этого нет, когда они переходят во взрослую жизнь. Мы видим снижение обращений молодых мужчин к урологам, и мы видим динамику снижения выявления патологий», - рассказала Марина Воробьева.

Ранее она озвучила причины низкого показателя рождаемости в регионе. Так, пензячки поздно решаются стать матерями. В приоритете у женщин - получение образования, трудоустройство и карьера, покупка машины, выплата ипотеки. Уже потом они задумываются о детях.

Также влияют экономическая ситуация, недостаток рабочих мест в регионе (из-за него супруги не проживают вместе, так как один из них трудится в другом городе).

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