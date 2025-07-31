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Общество

Жители ул. Арбековской подключатся к централизованному водоснабжению

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Строительство водопровода на улице Арбековской в Пензе идет активно: к 31 июля линейная часть работ выполнена на 90%.

Жители ул. Арбековской подключатся к централизованному водоснабжению

Завершается не только прокладка труб, но и обустройство колодцев, пожарных гидрантов и камер. Уже заказано оборудование для насосной станции.

По контракту водопровод должны сдать до 30 сентября.

На работы выделено 89 млн 854 тысячи рублей, проект финансируется из регионального бюджета.

Жители ул. Арбековской подключатся к централизованному водоснабжению

По завершении строительства около 500 жителей улицы Арбековской будут обеспечены качественной водой. «Пензенцы уже могут обращаться в ресурсоснабжающую компанию для подключения домов к сетям централизованного водоснабжения», - написал в своем телеграм-канале глава города Олег Денисов.

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Источник — фото из тг-канала Олега Денисова
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