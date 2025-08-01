Общество

Воздушная опасность: родителям Пензы рассказали об укрытиях в детсадах

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Дети многих пензенцев, когда в четверг, 31 июля, действовал режим «Воздушная опасность», находились в дошкольных учреждениях. Как действуют в садах в таком случае, рассказали в городском управлении образования.

Режим «Воздушная опасность» был объявлен в 8:24. Регион атаковали вражеские беспилотники. По словам губернатора, целью стало промышленное предприятие в Пензе. На его территории взорвалось 9 БПЛА.

Были запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

Многие родители запаниковали, не зная, есть ли укрытия в детских садах и нужно ли бежать за ребенком.

Ситуацию прояснил представитель управления образования, отвечая подписчице телеграм-канала PenzaInform. «В детских садах города Пензы оборудованы безопасные места для нахождения детей во время воздушной тревоги, в которых имеются лавочки, обеспечен питьевой режим. Во время нахождения в укрытии с детьми организован досуг», - сообщил он.

В чем заключается разница между режимами воздушной и беспилотной опасности и что делать, можно узнать здесь.

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