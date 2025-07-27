В областной детской больнице установили новое оборудование

27.07.2025 | 14:43

В областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова в Пензе появилась диагностическая ультразвуковая система последнего поколения, теперь весь комплекс УЗИ врачи смогут проводить на новом оборудовании.

Современный аппарат стоимостью около 12 млн рублей позволяет добиться изображения высококлассного уровня и увидеть даже незначительные отклонения, уточнили в региональном минздраве.

«Приобретенный комплекс установлен в отделение лучевой диагностики и будет использоваться для исследования и уточнения диагнозов у детей, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении», - пояснил главврач больницы Максим Баженов.

По его словам, аппарат оснащен сенсорной панелью управления. Благодаря новейшим технологиям обработки изображения и экспертному качеству визуализации можно выявлять заболевания на ранней стадии, более точно диагностировать патологии и своевременно назначать правильное лечение.

«Поступивший аппарат УЗИ позволяет проводить весь комплекс ультразвуковой диагностики: от исследований области головы и шеи до нижних конечностей», - добавили в минздраве.