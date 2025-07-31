Лестницу с Тропы здоровья на улицу Пацаева до сих пор не доделали

31.07.2025 | 21:25

Лестницу с Тропы здоровья на улицу Пацаева (выход в районе телевышки) не успели доделать к обещанному сроку - 1 августа.

По состоянию на вечер 31 июля часть конструкции оставалась без перил.

«До полного завершения работ пользоваться лестницей запрещено в целях безопасности», - предупреждали ранее в мэрии.

В планируемый срок сдачи не укладываются не первый раз. Изначально работы хотели закончить до 1 июня.

После того как лестница с Тропы здоровья на улицу Пацаева будет готова, специалисты приступят к монтажу другой - до 1-го проезда Станиславского.