1 августа участок улицы Пушкина станет недоступен для водителей

31.07.2025 | 18:12

В пятницу, 1 августа, в Пензе запретят движение и стоянку машин на нечетной стороне улицы Пушкина - на участке от улицы Володарского до Московской.

Отрезок будет недоступен с 7:00 до 22:00, уточнили в городской администрации.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности участников юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец». В этом году участие в них примут более 300 юношей.

Ранее стало известно, что из-за фестиваля «Абашевские узоры» (0+) 1 августа с 9:00 до 22:00 и 2-го числа в такое же время перекроют участки улиц Бакунина (от ул. Толстого до ул. Суворова и от ул. Некрасова до ул. Пугачева), Пугачева (от ул. Новый Кавказ до ул. Бакунина) и Новый Кавказ (от ул. Толстого до ул. Пугачева).

2 августа нельзя будет проехать по отрезку улицы Ростовской в районе пересечения с Колышлейской.