В Городищенском районе врач за деньги выписала 58 рецептов

30.07.2025 | 14:39

Бывшего психиатра-нарколога Городищенской районной больницы ждет суд за получение взяток. 45-летняя женщина выписывала рецепты на препараты с сильнодействующим веществом, не имея на то оснований.

Следствие установило, что осенью 2022 года и в начале 2023-го медик по договоренности с коллегой незаконно выписала и передала ей 58 рецептов, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

За каждый лист врач получила по 800 рублей (всего - 46 400).

«Денежные средства были переведены несколькими платежами на счет в кредитной организации в качестве вознаграждения», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На женщину завели уголовное дело, она признала вину. Ее дальнейшую судьбу будет решать суд.