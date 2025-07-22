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Экономика

В Пензенской области ввод жилья за год снизился почти на 30%

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В Пензенской области за первое полугодие 2025-го в эксплуатацию ввели 348,7 тыс. кв. м жилья. Это на 27,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные обнародовал Пензастат.

Подсчитано, что индивидуальное жилищное строительство составило 64,5% общего ввода. Пензенцы построили 1 686 домов, общая площадь которых - 224,8 тыс. кв. м.

Компании ввели в эксплуатацию 79 домов общей площадью помещений 123,8 тыс. кв. м.

Больше всего домов, многоэтажных и частных, ввели в эксплуатацию в Пензе (38,8% общего числа). На втором месте - Пензенский район (24,5%), на третьем – Бессоновский (16,2%).

Ранее специалисты подсчитали, что в 2024 году в среднем на 1 жителя областного центра приходилось 37,2 кв. м. По общей площади жилых помещений на 1 человека город опережает центры отдельных соседних регионов, например, Ульяновск и Саратов.

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