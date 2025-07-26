В августе в парках Пензы продолжат проверять здоровье взрослых и детей

26.07.2025 | 15:45

В августе в Пензе продолжится акция «Парковая зона - территория здоровья». Здоровье маленьких и взрослых посетителей проверят врачи на специально организованных площадках.

График встреч опубликовала администрация парка Белинского.

1, 13 и 29 августа акция пройдет в Детском парке на Кронштадтской, 1а. 8 и 22 августа – на Олимпийской аллее (веревочный парк).

Время проведения акции - с 11:00 до 15:00.

У взрослых измерят уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление и индекс массы тела. Желающих проконсультируют врачи по медпрофилактике.

Специалисты из городской поликлиники осмотрят детей, оценят состояние их здоровья и дадут родителям рекомендации.