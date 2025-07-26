В Пензенской области в 2024-м от рака умерло более 2 700 человек

26.07.2025 | 13:50

Опубликованы данные о причинах смертности в регионе в 2024 году. Ведущее место (48,5%) - у болезней системы кровообращения (9 321 умерших).

Далее идут новообразования (14,7% смертей), на третьем месте – внешние причины (12,1%), указывается в распоряжении областного правительства о внесении изменений в стратегию развития спортивной медицины.

По данным Росстата, за январь-декабрь прошлого года в регионе умерло 19 234 человека, что на 877 больше, чем за 12 месяцев 2023-го (18 357). За год коэффициент смертности увеличился с 14,8 до 15,6 на 1 000 населения.

Чтобы уменьшить смертность от хронических заболеваний, планируется вовлекать жителей региона в занятия спортом. Отмечается, что за 4 года выросло число тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Так, в 2020-м спортом и физкультурой в регионе занимались 592 884 человека, в 2024-м показатель достиг 659 067. Наибольшая доля приходится на женщин 30-54 лет и мужчин 30-59 лет.